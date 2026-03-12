De cargar cemento a campeón unificado: la historia de resiliencia del 'Vaquero' Navarrete

...

Emanuel 'Vaquero' Navarrete conquistó el cinturón de la FIB y defendió el de la OMB en peso superpluma, coronándose como campeón unificado tras vencer a Eduardo 'Sugar' Núñez. Su trayectoria, marcada por el trabajo en la albañilería y el esfuerzo constante, lo consolida como uno de los boxeadores mexicanos más destacados de la actualidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 12:21 PM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 12:04 PM.