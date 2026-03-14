Estados Unidos vence a Canadá y avanza a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

Estados Unidos selló su pase a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 5-3 a Canadá en un emocionante partido celebrado este viernes. La victoria coloca al equipo estadounidense frente a la República Dominicana en una semifinal programada para el domingo en Miami, marcando su tercera aparición consecutiva en esta instancia del torneo.
Aaron Judge encendió a su equipo con un doble productor en la primera entrada, impulsando a Bobby Witt Jr. tras sencillo de Kyle Schwarber para abrir el marcador. Estados Unidos amplió la ventaja en la tercera entrada gracias a un sencillo de Alex Bregman que generó dos carreras más, aprovechando un error defensivo de Abraham Toro que permitió anotar a dos corredores.
Canadá reaccionó en la sexta entrada con un jonrón de dos carreras de Bo Naylor y un sencillo impulsor de Tyler Black, acortando la diferencia a 5-3. Los canadienses tuvieron otra oportunidad en la séptima con bases llenas y sin outs, pero David Bednar contuvo el ataque con dos ponches clave. Mason Miller cerró el juego en la novena entrada, retirando a los tres bateadores por la vía del ponche para apuntarse el salvamento.
El abridor Logan Webb lanzó 4.2 entradas, permitiendo cuatro hits y una base por bolas con cinco ponches. Pete Crow-Armstrong y Brice Turang aportaron sendos imparables, mientras que Roman Anthony y Cal Raleigh también contribuyeron con hits clave en la sexta entrada.
Canadá, que disputaba su primera ronda de cuartos de final en la historia del Clásico, cayó a 1-5 en su historial contra Estados Unidos en este torneo. El conjunto estadounidense buscará ahora su primer título desde 2017, cuando ganó el campeonato, al enfrentar a una fuerte selección dominicana en Miami.