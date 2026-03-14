Estados Unidos vence a Canadá y avanza a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

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Con actuación destacada de Aaron Judge y respaldo del bullpen, Estados Unidos superó 5-3 a Canadá y se instaló en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, donde enfrentará a la República Dominicana en Miami.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 11:25 AM.
En Deportes y editada el 14/03/2026 11:20 AM.