Isaac Del Toro amarra el 'Tridente' en la Tirreno Adriático con exhibición en la etapa reina

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El ciclista mexicano Isaac Del Toro (UAE) aseguró este sábado su primer título en la Tirreno Adriático tras imponerse en la exigente etapa reina, con triple ascenso al Muro della Madonna delle Carceri. Dominó con un ataque decisivo en los metros finales, superando a Matteo Jorgenson y Giulio Pellizzari, y amplió su ventaja en la general a 42 segundos. Salvo sorpresa, levantará el 'Tridente' este domingo en San Benedetto del Tronto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 10:01 AM.
En Deportes y editada el 14/03/2026 11:08 AM.