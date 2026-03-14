República Dominicana avanza a semifinales del Clásico Mundial

República Dominicana selló su pase a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol con una demoledora victoria de 10-0 sobre Corea del Sur, en partido celebrado este viernes en el loanDepot park de Miami y acortado a siete entradas por la Regla de la Misericordia. Un jonrón de tres carreras de Austin Wells selló el destino del encuentro, que coronó una noche ofensiva contundente de la selección quisqueyana.
Con esta victoria, República Dominicana mantiene su récord invicto en el torneo y consolida su ofensiva como la más poderosa de la competencia, con 51 carreras y 14 jonrones en cinco partidos. La artillería dominicana volvió a explotar con producciones clave de sus estrellas: Junior Caminero, Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. impulsaron carreras tempranas que desmoronaron a un equipo surcoreano compuesto principalmente por jóvenes talentos de su liga local.
En la segunda entrada, República Dominicana tomó el control del juego con tres carreras, gracias a imparables de Caminero, Rodríguez y Tatis Jr. En la tercera, Juan Soto conectó un sencillo que permitió anotar, y posteriormente Guerrero Jr. amplió la ventaja con un doble al jardín central. Para el final de la entrada, el marcador ya mostraba 7-0 a favor de los dominicanos.
El abridor Cristopher Sánchez, de los Phillies de Filadelfia, dominó por completo a la ofensiva surcoreana. En cinco entradas, permitió apenas dos imparables, una base por bolas y ponchó a ocho bateadores. Su labor sentó las bases para el dominio total del partido.
El cierre llegó en la séptima entrada, cuando Austin Wells, receptor de los Yankees de Nueva York y nacido en Estados Unidos pero con nacionalidad dominicana, conectó un jonrón de tres carreras que activó la Regla de la Misericordia al colocar la ventaja en 10 carreras. "Probablemente está entre mis favoritos, o mi favorito", dijo Wells tras el partido sobre su batazo decisivo.
"Estamos felices, hicimos un tremendo trabajo como equipo hoy y tenemos que seguir, esto no se ha terminado", advirtió el capitán Manny Machado, de los Padres de San Diego, tras el triunfo.
República Dominicana enfrentará el domingo en Miami al ganador del duelo entre Canadá y Estados Unidos, que se disputó este mismo viernes en Houston. El sábado se llevarán a cabo los otros dos partidos de cuartos de final: Japón, vigente campeón, se medirá a Venezuela, y Puerto Rico chocará ante Italia. La selección dominicana, repleta de estrellas de Grandes Ligas, se perfila como seria contendiente al título frente a favoritos como Japón y Estados Unidos.