República Dominicana avanza a semifinales del Clásico Mundial

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República Dominicana se clasificó a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 10-0 a Corea del Sur en un partido acortado por la Regla de la Misericordia. Destacaron Austin Wells con jonrón de tres carreras, y producciones ofensivas de Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Julio Rodríguez. El equipo dominicano, invicto y líder ofensivo del torneo, enfrentará al ganador de Canadá-Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 12:30 PM.
En Deportes y editada el 14/03/2026 11:17 AM.