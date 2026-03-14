Aryna Sabalenka avanza a la final de Indian Wells tras vencer a Linda Noskova

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La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, venció a Linda Noskova por 6-3 y 6-4, clasificándose para su tercera final en el WTA 1000 de Indian Wells. Buscará su décimo título de categoría frente a la ganadora entre Jessica Pegula y Elena Rybakina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 12:45 PM.
En Deportes y editada el 14/03/2026 11:18 AM.