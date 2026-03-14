Aryna Sabalenka avanza a la final de Indian Wells tras vencer a Linda Noskova

La bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, avanzó este viernes a la final del Abierto de Indian Wells tras superar a la checa Linda Noskova con parciales de 6-3 y 6-4. El partido, disputado en una hora y 28 minutos, consolidó el dominio absoluto de Sabalenka en la temporada, al sumar su victoria número 16, todas logradas en solo dos sets —una marca no vista desde Johanna Larsson en 2015—.
Desde el inicio, Sabalenka impuso su experiencia y agresividad, rompiendo el saque de Noskova en el primer juego y construyendo rápidamente una ventaja de 5-1 en el primer set. A pesar de ceder su servicio por única vez en el partido, cerró la manga 6-3. En el segundo set, repitió la fórmula con un temprano 'break' y mantuvo la presión con su potente saque, resistiendo los intentos de reacción de Noskova, quien salvó tres bolas de rotura antes de ceder 6-4.
Esta será la tercera final de Sabalenka en Indian Wells, tras quedarse sin título en 2023 ante Elena Rybakina y en 2025 frente a Mirra Andreeva. Ahora, buscará levantar el trofeo el domingo frente a la ganadora del duelo entre la estadounidense Jessica Pegula y la kazaja Rybakina, justamente su verdugo en el Abierto de Australia 2024.
Con este triunfo, Sabalenka se acerca a los récords históricos del circuito femenino: busca su décimo título WTA 1000, lo que la acercaría a las 13 conquistas de Serena Williams. Actualmente, sigue detrás de Iga Swiatek (11) y comparte el podio con Victoria Azarenka, también con 9 títulos de esta categoría.