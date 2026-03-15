Dmitry Bivol abre la puerta a revancha contra Canelo Álvarez en 2026

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Dmitry Bivol admitió estar dispuesto a enfrentar nuevamente a Saúl 'Canelo' Álvarez en 2026, tras recuperarse de una lesión lumbar y cumplir con una defensa obligatoria ante Michael Eifert. Su equipo respalda la posibilidad del combate, reavivando las expectativas de una revancha desde su triunfo en 2022.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/03/2026 07:35 AM.
En Deportes y editada el 15/03/2026 07:26 AM.