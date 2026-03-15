Dmitry Bivol abre la puerta a revancha contra Canelo Álvarez en 2026

En un giro inédito dentro del entorno de Dmitry Bivol, el campeón semipesado ruso admitió públicamente su disposición a enfrentar nuevamente a Saúl 'Canelo' Álvarez en 2026, reavivando las esperanzas de una revancha que los aficionados al boxeo llevan años esperando. La confirmación, dada a conocer por su mánager Vadim Kornilov, marca la primera vez que el equipo de Bivol expresa interés formal en el combate.
El enfrentamiento entre ambos pugilistas tendría lugar tras el cumplimiento de una defensa obligatoria ante el alemán Michael Eifert, pactada para mayo de 2026 en una cartelera encabezada por Oleksandr Usyk. La Federación Internacional de Boxeo (FIB) exigió este combate como requisito previo, tras la prolongada recuperación de Bivol por una hernia de disco lumbar, operada en agosto de 2025.
Bivol, campeón indiscutible del peso semipesado desde febrero de 2025 tras vencer a Artur Beterbiev, reveló que el dolor en su espalda lo afectó durante casi una década, limitando su rendimiento en campamentos previos. Tras la intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación, el boxeador nacido en Kirguistán asegura encontrarse en condiciones óptimas para retomar su carrera en lo más alto del boxeo mundial.
Una vez cumplida la pelea obligatoria, Bivol tendría tres opciones principales: unificar nuevamente con Beterbiev, ascender al peso crucero para desafiar a otro campeón o concretar la revancha con Canelo. Aunque ninguna fecha está confirmada, la apertura del equipo de Bivol representa un avance significativo en las negociaciones, que hasta ahora habían estado estancadas por lesiones y compromisos previos.
La rivalidad entre ambos comenzó en mayo de 2022, cuando Bivol venció por decisión unánime a Canelo, propinándole su segunda derrota profesional. Desde entonces, el mexicano ha insistido en la necesidad de una revancha, aunque su camino se vio interrumpido por una cirugía de codo y la reciente derrota ante Terence Crawford. Ahora, con ambos recuperados y con espacio en sus calendarios, la posibilidad de un segundo combate cobra fuerza en el panorama del boxeo internacional.