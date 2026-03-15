Futbolistas iraníes retiran solicitud de asilo en Australia y preparan regreso a Irán

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Cuatro integrantes de la selección femenil de fútbol de Irán han retirado sus solicitudes de asilo en Australia y comenzaron trámites para regresar a su país, mientras tres compañeras permanecen en paradero desconocido por temor a represalias del régimen islámico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/03/2026 07:30 AM.
En Deportes y editada el 15/03/2026 07:25 AM.