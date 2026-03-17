Alana Flores revela fecha del anuncio de su rival para Supernova Genesis 2026

La influencer Alana Flores reveló este lunes que este martes 17 de marzo se dará a conocer la identidad de su rival para el combate estelar de Supernova Genesis 2026, evento de boxeo amateur en el que tendrá su segunda participación. El anuncio oficial se realizará durante un evento programado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, donde también se darán a conocer detalles sobre artistas invitados y los careos entre los demás participantes.
Flores, también conocida por su participación como presidenta del equipo La Razina en la Kings League América, se encuentra en plena preparación para lo que será uno de los momentos más importantes de su trayectoria en el pugilismo amateur. Hasta ahora, ha acumulado victorias en eventos como La Velada del Año y Stream Fighters 3.
La búsqueda de una nueva rival comenzó tras la renuncia de Samadhi Zendejas, quien se retiró de la pelea por desacuerdos relacionados con el peso acordado y otros aspectos logísticos del encuentro. Desde entonces, los organizadores del evento y la propia Alana han trabajado en la selección de una contendiente que garantice un combate de alto nivel.
El evento de este martes no solo definirá el nombre de la próxima oponente de Flores, sino que servirá como presentación oficial de la cartelera completa de Supernova Genesis 2026, consolidando así el interés del público y los medios en torno a este creciente fenómeno del boxeo digital y amateur en México.