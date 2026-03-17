Alana Flores revela fecha del anuncio de su rival para Supernova Genesis 2026

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La influencer y presidenta de La Razina en la Kings League América, Alana Flores, anunció que este martes 17 de marzo se dará a conocer la identidad de su contrincante en el combate estelar de Supernova Genesis 2026, tras la baja de Samadhi Zendejas por desacuerdos en los términos de la pelea.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 09:15 AM.
En Deportes y editada el 17/03/2026 09:55 AM.