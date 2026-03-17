Manchester City busca remontada histórica ante Real Madrid en Champions League

Este martes 17 de marzo se disputa uno de los partidos más esperados de la Champions League: Manchester City vs Real Madrid, en el partido de vuelta de los octavos de final. El encuentro se llevará a cabo en el Etihad Stadium, en Mánchester, a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).
Los Citizens llegan con una desventaja de 0-3 tras la derrota en el Santiago Bernabéu, por lo que deberán lograr una remontada histórica para avanzar a los cuartos de final. A pesar de jugar en casa, la tarea se antoja monumental frente a un Real Madrid que llega con moral alta y refuerzos clave.
El conjunto merengue contará con el regreso de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, lo que los convierte en claros favoritos para sellar su pase. Según los momios de caliente.mx, el Real Madrid mantiene ventaja para imponerse también en este duelo.
El partido podrá seguirse en vivo por TNT Sports a través de televisión de paga, así como por el servicio de streaming de HBO Max, donde se transmitirán las mejores acciones del encuentro.