Manchester City busca remontada histórica ante Real Madrid en Champions League

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El Manchester City recibe al Real Madrid este martes 17 de marzo en el Etihad Stadium, en partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Con una desventaja de 0-3, los Citizens buscan una remontada histórica, mientras que el conjunto merengue, reforzado con Bellingham y Mbappé, intentará sellar su pase a cuartos. El duelo se transmite por TNT Sports y HBO Max.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 10:40 AM.
En Deportes y editada el 17/03/2026 10:13 AM.