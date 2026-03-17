Real Madrid vence al Manchester City y avanza a cuartos de la Champions League

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Con goles de Vinícius Junior, el Real Madrid venció 2-1 al Manchester City en el Etihad Stadium y selló su pase a cuartos de final de la Champions League, tras una eliminatoria global de 5-1. Bernardo Silva fue expulsado tras un penal por mano, y Erling Haaland anotó para los locales. El conjunto blanco, pese a la ausencia de Courtois por lesión, controló el partido y reafirmó su condición de verdugo de los de Guardiola.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 05:05 PM.
En Deportes y editada el 17/03/2026 04:44 PM.