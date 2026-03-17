Real Madrid vence al Manchester City y avanza a cuartos de la Champions League

El Real Madrid certificó este martes su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras vencer 2-1 al Manchester City en el Etihad Stadium, en un partido donde la superioridad blanca fue evidente desde el primer minuto. Con un hombre menos gran parte del encuentro, los dirigidos por Álvaro Arbeloa aprovecharon un penal convertido por Vinícius Junior para abrir el marcador y sentenciar la eliminatoria con un global de 5-1.
La jugada decisiva llegó al minuto 17, cuando Bernardo Silva tocó el balón con la mano tras un disparo de Vinícius que pegó en el palo. Tras revisión del VAR, el árbitro mostró tarjeta roja directa al portugués y señaló la pena máxima. El brasileño, que había fallado un penal en la ida, no perdonó esta vez y definió con frialdad ante Donnarumma para poner el 0-1.
A pesar de la desventaja, el City logró igualar antes del descanso. Erling Haaland, autor de ocho goles en esta edición de la Champions, marcó su tanto 30 con el club tras un remate desviado de cabeza tras un centro de Jeremy Doku (41’). Sin embargo, el empate duró poco en el marcador.
En el segundo tiempo, el partido perdió intensidad. Los locales, conscientes de su eliminación tras el 3-0 de la ida, no lograron generar peligro real. Thibaut Courtois, figura en la portería madridista, fue sustituido por Andriy Lunin tras sufrir una lesión en el primer tiempo. Por su parte, Guardiola retiró a Haaland para preservarlo de cara a la final de la Copa de la Liga inglesa frente al Arsenal.
El partido parecía encaminarse al empate hasta que, en el minuto 90+3, Vinícius Junior apareció nuevamente. Tras un centro desde la derecha de Aurélien Tchouaméni, el brasileño definió desde el corazón del área para decretar el 2-1 final y dar un contundente golpe sobre la mesa.
El triunfo marca la cuarta victoria consecutiva del Real Madrid en eliminatorias de Champions bajo el mando de Álvaro Arbeloa, quien ha ganado sus cuatro partidos desde que asumió el cargo en enero. Además, el conjunto blanco reafirma su condición de verdugo del Manchester City: es la tercera eliminación consecutiva que le propina a los de Guardiola en la máxima competición europea.
Con esta victoria, el Real Madrid espera rival en cuartos de final, siendo el Bayern Munich el más probable tras golear 6-1 a la Atalanta en la ida. Mientras tanto, el equipo merengue sigue firme en su camino para conquistar su decimosextima corona continental.