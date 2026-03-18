Alexis Vega descarta presión, pero mantiene ilusión ante duelo clave del Toluca en la Concachampions

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El capitán del Toluca, Alexis Vega, afirmó que no sienten presión extra pese a la necesidad de remontar en la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero destacó la ilusión del grupo y confió en las condiciones del estadio Nemesio Díez para superar a San Diego FC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:02 AM.
En Deportes y editada el 18/03/2026 08:58 AM.