Alexis Vega descarta presión, pero mantiene ilusión ante duelo clave del Toluca en la Concachampions

El capitán del Deportivo Toluca, Alexis Vega, descartó sentir presión de más de cara al decisivo partido de vuelta ante San Diego FC en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, aunque reconoció que existe una profunda ilusión dentro del vestuario por avanzar en un torneo que representa una prioridad para el club.
Tras caer en el partido de ida, los Diablos Rojos buscarán remontar el marcador este miércoles en el estadio Nemesio Díez, donde confían en las condiciones naturales del campo, especialmente la altura de la Ciudad de Toluca, como un factor determinante para contrarrestar el juego ofensivo del equipo de la MLS.
“Es un rival complejo, en las transiciones son muy potentes, marcan mucho la diferencia, se suman bien al ataque, pero sabemos que acá será diferente, la altura será un factor importante. Tardaremos de contrarrestar sus transiciones, pero nos importa lo que ganamos nosotros y tenemos confianza, ilusión en el vestuario, pero vamos a demostrarlo en la cancha”, afirmó Vega.
El futbolista también destacó el papel que jugará la afición en el duelo, cuyo apoyo consideró clave para generar un ambiente hostil para el equipo visitante. “El ambiente estará a tope, sabemos de la calidad de nuestra afición, de nuestras familias, que vienen a portarnos con mucho entusiasmo y sabemos que será un partido en el cual los detalles van a marcar la diferencia”, señaló.
Vega concluyó confiando en la preparación del equipo y en su capacidad para aprovechar las fortalezas del Nemesio Díez: “Estamos preparando muy bien el partido, no será fácil, pero sabemos dónde entrar, cómo hacer daño. Estamos en nuestra casa y haremos pesar el Nemesio Díez”.