Julio César Chávez expresa preocupación por auge de peleas de box entre famosos

...

El ícono mexicano del boxeo, Julio César Chávez, manifestó su preocupación por el creciente auge de eventos de box entre influencers y personalidades del espectáculo, tras asistir al evento Ring Royale organizado por Poncho de Nigris, aunque aclaró que disfrutó la velada y deseó éxito a futuros espectáculos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 11:56 AM.
En Deportes y editada el 18/03/2026 11:50 AM.