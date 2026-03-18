Julio César Chávez expresa preocupación por auge de peleas de box entre famosos

El legendario campeón mexicano de boxeo, Julio César Chávez, expresó su preocupación por el auge de los eventos de boxeo protagonizados por influencers, actores y figuras del entretenimiento, tras asistir como espectador al reciente evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris.
Durante una entrevista en el programa de Elisa Beristain, Chávez afirmó que, aunque disfrutó la velada y reconoció el entretenimiento que generan estos espectáculos, le preocupa que actividades de este tipo puedan desvirtuar la esencia y el rigor del boxeo como deporte de alto riesgo.
“No quiero que se confundan ni que pongan palabras en mi boca”, aclaró Chávez, tras ser cuestionado sobre si consideraba que estos eventos deberían cancelarse. “Me la pasé bien, pero hay que recordar que el boxeo es un deporte peligroso. No sabes qué puede pasar en el ring”.
El triple campeón mundial asistió al combate estelar entre Adame y Carlos Trejo, parte de una serie de enfrentamientos que reunió a luchadores, actores y personalidades del internet, generando gran impacto mediático y masiva audiencia en redes sociales.
Pese a sus reservas, Chávez finalizó su mensaje con una postura respetuosa: deseó éxito a los organizadores y participantes en futuros eventos, reconociendo su popularidad creciente, aunque reiteró la importancia de no perder de vista los riesgos inherentes al deporte de los puños.