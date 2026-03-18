Senegal apelará ante el TAS tras perder título de la Copa África a favor de Marruecos

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La Federación Senegalesa de Fútbol anunció que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) la decisión de la CAF de retirarle el título de la Copa África 2025, otorgado inicialmente tras vencer 1-0 a Marruecos, y declarar ganador al equipo marroquí con un resultado de 3-0.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 01:01 PM.
En Deportes y editada el 18/03/2026 12:48 PM.