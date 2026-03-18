Senegal apelará ante el TAS tras perder título de la Copa África a favor de Marruecos

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) calificó de "injusta" la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirarle el título de la Copa África 2025 y anunció formalmente que presentará una apelación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).
El órgano de apelación de la CAF informó la noche del martes que anulaba la victoria de Senegal por 1-0 en la final del torneo, disputada el pasado 18 de enero en Rabat, y declaraba a Marruecos como campeón con un resultado de 3-0. Según el comunicado de la CAF, la decisión se basó en la exclusión de Senegal durante el partido final por abandonar el terreno de juego en protesta por decisiones arbitrales.
El partido, marcado por una alta tensión, se vio interrumpido cuando varios jugadores senegaleses abandonaron temporalmente el campo tras la anulación de un gol y la concesión de un penalti a Marruecos en tiempo de reposición. Aunque los futbolistas regresaron y el partido continuó, incluyendo una prórroga en la que Senegal marcó el gol de la victoria por medio de Pape Gueye, la CAF consideró que la conducta de la selección senegalesa justificaba la descalificación.
La decisión generó una ola de indignación en redes sociales. El defensa senegalés Moussa Niakhaté, del Olympique de Lyon, publicó una imagen suya levantando la Copa de África con el mensaje: "Vengan a buscarla, están locos estos tipos". La publicación fue rápidamente replicada por otros integrantes de la selección nacional.
La FSF emitió un comunicado oficial en el que rechaza la resolución de la CAF y afirma que "se violaron principios fundamentales de justicia deportiva". La federación confía en que el TAS restablezca el resultado original del encuentro y mantenga a Senegal como campeón legítimo del torneo continental.
El caso abre un precedente inédito en la historia del fútbol africano, donde nunca antes se había revocado un título de Copa África tras la final. La resolución del TAS podría tener implicaciones significativas para la gobernanza del deporte en el continente.