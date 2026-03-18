Venezuela conquista su primer Clásico Mundial de Béisbol al vencer a Estados Unidos

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Venezuela se coronó campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrotar 3-2 a Estados Unidos en Miami, gracias a un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada. La victoria selló el primer título mundial de la historia para la selección venezolana, que dominó con pitcheo impecable y corazón en un LoanDepot Park colmado de pasión tricolor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:25 AM.
En Deportes y editada el 18/03/2026 09:19 AM.