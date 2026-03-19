Checo Pérez ironiza sobre nuevas reglas de la F1: 'Necesito un hongo, al estilo Mario Kart'

Durante el Gran Premio de China, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez volvió a destacar no solo por su desempeño en pista, sino por su aguda ironía al referirse a las nuevas reglas de la Fórmula 1. En plena carrera, el tapatío bromeó por radio: "Necesito un hongo ahora. Ha desaparecido. No sé qué ha pasado", en clara alusión al ícono del videojuego Mario Kart que otorga velocidad instantánea.
El comentario, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, refleja la postura crítica —aunque con toques de humor— que Pérez ha mantenido respecto a las innovaciones técnicas implementadas en la temporada 2026. Entre ellas destaca un sistema de impulso eléctrico que permite a los pilotos realizar adelantamientos más fáciles, una medida que ha generado debate dentro del paddock por su impacto en la autenticidad de la competencia.
"Solo con pulsar un botón, adelantas y luego te adelantan. Sí, al estilo Mario Kart", afirmó el jalisciense en declaraciones posteriores, reforzando su percepción de que la dinámica de las carreras ha adquirido un aire artificial.
Pérez, quien regresó a la Fórmula 1 tras una temporada fuera de la competencia, compite ahora con el nuevo Cadillac F1 Team. Aunque aún no ha sumado puntos en las primeras dos fechas del campeonato, el piloto ha mostrado progresos notorios, logrando completar ambas carreras junto a su compañero Valtteri Bottas, una meta interna ya cumplida en Shanghái.
Con miras al Gran Premio de Japón, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en el circuito de Suzuka, el mexicano busca consolidar su adaptación y comenzar a pelear por posiciones que le permitan abrir su cuenta de puntos en esta nueva etapa de su carrera.