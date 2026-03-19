Checo Pérez ironiza sobre nuevas reglas de la F1: 'Necesito un hongo, al estilo Mario Kart'

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Sergio Pérez criticó con humor las nuevas reglas de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de China, comparando el sistema de impulso con el videojuego Mario Kart. El piloto del Cadillac F1 Team busca adaptarse a la categoría y sumar sus primeros puntos en la temporada 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 08:55 AM.
En Deportes y editada el 19/03/2026 08:32 AM.