Thibaut Courtois se pierde el amistoso de Bélgica ante México por lesión muscular

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, no podrá participar en el partido amistoso de la selección de Bélgica ante México correspondiente a la Fecha FIFA debido a una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas durante aproximadamente seis semanas.
Según el parte médico emitido por el club, Courtois sufrió una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City. Aunque jugó todo el encuentro y realizó cuatro paradas clave en la primera mitad, fue sustituido al final por Andriy Lunin para evitar mayores complicaciones.
Fuentes del Real Madrid confirmaron a EFE que la recuperación del guardameta belga se estima en un mes y medio, lo que lo dejaría fuera de partidos importantes como los duelos de Liga contra Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Betis, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich.
Con Courtois fuera, el ucraniano Andriy Lunin asumirá la portería titular. Este domingo, tendrá su primera oportunidad en LaLiga en un escenario de alta presión: el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. En su historial, Lunin registra cuatro enfrentamientos ante el equipo colchonero, con tres derrotas y un empate.
La ausencia de Courtois representa un golpe sensible para ambos, club y selección, en un tramo decisivo de la temporada.