Thibaut Courtois se pierde el amistoso de Bélgica ante México por lesión muscular

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El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, fue dado de baja por seis semanas debido a una lesión muscular en el cuádriceps derecho, lo que lo dejará fuera del partido amistoso de Bélgica contra México durante la Fecha FIFA, así como de partidos clave del Real Madrid hasta mayo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 01:15 PM.
En Deportes y editada el 19/03/2026 12:53 PM.