Diego Lainez rompe el silencio y duda de su paso por Europa: ¿error elegir Betis sobre Ajax?

El paso de Diego Lainez por el fútbol europeo ha vuelto a ser tema de debate tras sus recientes declaraciones en las que cuestiona una de las decisiones más trascendentales de su carrera. En entrevista para Miro de Atrás, el jugador de Tigres reconoció que, si bien su etapa en el Real Betis fue valiosa, hoy considera que hubiera sido más lógico fichar por el Ajax.
"No cambiaría lo que viví, porque fui muy feliz (en Betis), me sirvió mucho, aprendí muchísimo, pero si tú lo ves ya hoy en día muy de lejos y analizas todo, yo creo que lo más lógico hubiera sido ir a Ajax, es un proceso más natural, que te sigues formando ahí", afirmó el atacante mexicano, quien llegó a Europa con apenas 18 años como una de las mayores promesas del futbol nacional.
Lainez destacó que, pese a la experiencia adquirida en España, la estructura del club holandés —reconocido por desarrollar jóvenes valores— podría haberle brindado un crecimiento más sólido y sostenido en el viejo continente. Su trayectoria en Europa no estuvo marcada por la regularidad ni por una consolidación definitiva, lo que ha llevado al jugador a repensar aquel momento desde una mirada más analítica.
Aunque reiteró su gratitud hacia el Betis y el cariño por su paso por La Liga, Lainez dejó entrever que factores como el sistema de formación, la proyección internacional y el manejo de jóvenes talentos en el Ajax representaban una ventaja competitiva clave en retrospectiva.
Hoy, con mayor madurez y experiencia en ligas como la mexicana, el futbolista ofrece una reflexión profunda sobre las encrucijadas que enfrentan los jóvenes valores al tomar decisiones cruciales en sus carreras. Sus palabras resuenan como una advertencia para futuras generaciones de jugadores mexicanos ante ofertas internacionales.