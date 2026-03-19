Diego Lainez rompe el silencio y duda de su paso por Europa: ¿error elegir Betis sobre Ajax?

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En una reflexión inédita, Diego Lainez admitió que, con perspectiva, su llegada al Real Betis en lugar del Ajax pudo no haber sido la mejor decisión para su desarrollo futbolístico, reconociendo que el club neerlandés ofrecía un proceso más natural para jóvenes talentos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 10:11 AM.
En Deportes y editada el 19/03/2026 08:46 AM.