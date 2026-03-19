DT interino de Rayados reconoce tristeza tras eliminación en Concachampions

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Nicolás Sánchez, técnico interino de los Rayados de Monterrey, admitió la tristeza en el equipo por su eliminación en octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante Cruz Azul, aunque destacó la entrega del plantel y el crecimiento futbolístico bajo su dirección.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 19/03/2026 08:39 AM.