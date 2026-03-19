DT interino de Rayados reconoce tristeza tras eliminación en Concachampions

Luego de la eliminación de los Rayados de Monterrey en la ronda de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 a manos de Cruz Azul, el director técnico interino Nicolás Sánchez reconoció el sentimiento de tristeza al interior del vestidor, aunque descartó que haya aires de fracaso.
"Lo que menos se respira en el vestidor nuestro son aires de fracaso", afirmó Sánchez tras el empate 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que dio al conjunto celeste el pase con marcador global de 4-3. El estratega regio resaltó la entrega, compromiso y evolución futbolística de sus jugadores durante la competición.
"Se nos fueron cayendo algunos muchachos, pero hubo muy buena recepción de los jugadores", comentó respecto al cambio en las dinámicas de trabajo implementadas desde que asumió como interino, tras la salida del anterior cuerpo técnico.
Sánchez también abordó la delicada situación de lesionados que enfrenta el equipo, entre ellos la salida de Daniel Aceves durante el primer tiempo del partido frente a Cruz Azul. "Es algo muscular. Hasta que no se hagan estudios y no veamos la gravedad no puedo decir nada", señaló con cautela, reconociendo que no es un momento agradable, pero expresando confianza en la recuperación del jugador.
A pesar de la eliminación, el técnico interino enfatizó que el equipo ha elevado su nivel de juego y mantiene una mentalidad competitiva de cara a los compromisos restantes en el torneo local.