Jaime Munguía retará a Armando 'Toro' Reséndiz por el título supermediano de la OMB

Jaime Munguía está listo para regresar a los cuadriláteros en grande. El tapatío peleará por un título mundial el próximo 2 de mayo de 2026, cuando se enfrente a su compatriota Armando 'Toro' Reséndiz por el campeonato supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en un combate que formará parte de la cartelera estelar encabezada por David Benavidez y Gilberto 'Zurdo' Ramírez en Las Vegas.
Así lo confirmó el periodista especializado Salvador Rodríguez a través de sus redes sociales, citando fuentes de ESPN KnockOut: 'Armando Reséndiz vs Jaime Munguía lista para mayo 2 por el Supermediano WBA en Las Vegas en #BenavidezRamirez'.
Este enfrentamiento representa el regreso de Munguía tras una crisis fuera del ring. Tras vencer por decisión unánime a Bruno Surace el 3 de mayo de 2025 en Arabia Saudita, el mexicano dio positivo en dos pruebas antidopaje, lo que generó una ola de polémica y puso en duda su integridad deportiva. Sin embargo, logró demostrar su inocencia y fue exonerado, reabriendo así las puertas a una pelea de alto nivel.
Por su parte, Armando 'Toro' Reséndiz se consolidó como campeón absoluto supermediano de la AMB tras vencer por decisión dividida al estadounidense Caleb Plant el 31 de mayo de 2025 en Las Vegas. Aunque el combate fue cerrado —con tarjetas de 116-112, 113-115 y 116-112—, la presión constante y el volumen de golpes del mexicano inclinaron la balanza a su favor. Tras el retiro de Terence Crawford, la AMB lo ascendió a campeón absoluto, aunque ahora defenderá el título de la OMB ante Munguía.
La ausencia de Saúl 'Canelo' Álvarez en las carteleras de mayo de 2026 abre espacio para que otros pesos pesados del boxeo mexicano tomen el protagonismo. Mientras Canelo se recupera de una cirugía en el codo realizada en octubre de 2025, Benavidez y el 'Zurdo' Ramírez encabezarán la velada en las 200 libras, disputando los títulos crucero de la AMB y OMB. Benavidez buscará convertirse en campeón en una nueva división tras dejar sus cinturones en los semipesados.
La cartelera del 2 de mayo promete ser un festival del boxeo mexicano, con tres grandes representantes del país en juego por títulos mundiales. Munguía, con la oportunidad de redimirse tras la polémica, buscará recuperar su estatus entre los élites del supermediano.