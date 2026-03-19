Jaime Munguía retará a Armando 'Toro' Reséndiz por el título supermediano de la OMB

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Jaime Munguía regresará al ring el 2 de mayo de 2026 para enfrentar a su compatriota Armando 'Toro' Reséndiz por el campeonato mundial supermediano de la OMB, en la cartelera encabezada por David Benavidez vs. Gilberto 'Zurdo' Ramírez en Las Vegas, tras superar un caso de dopaje que puso en riesgo su carrera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 19/03/2026 08:28 AM.