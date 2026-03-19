Jardine reconoce malestar tras empate ante Philadelphia: 'No fue nuestro mejor partido'

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André Jardine admitió estar inconforme con el rendimiento de América en el empate 1-1 ante Philadelphia Union, pese a sellar su pase a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. El técnico brasileño analizó en dos tiempos el duelo, reconoció la tensión en el vestuario y descartó salir del club por decisión propia, mientras el equipo ya piensa en el Clásico Capitalino frente a Pumas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 12:00 PM.
En Deportes y editada el 19/03/2026 09:28 AM.