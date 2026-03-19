Jardine reconoce malestar tras empate ante Philadelphia: 'No fue nuestro mejor partido'

Tras sellar su pase a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup con un empate 1-1 ante Philadelphia Union, el técnico de las Águilas del América, André Jardine, reconoció que el equipo no ofreció su mejor versión y que el resultado dejó sensaciones encontradas dentro del plantel y cuerpo técnico.
“No fue nuestro mejor partido, y eso es lo que más nos incomoda. Tuvimos el pase, sí, pero no con la actitud ni el fútbol que queremos representar”, declaró Jardine en la conferencia de prensa posterior al encuentro.
El entrenador brasileño dividió su análisis en dos partes: una primera mitad controlada y con intención ofensiva, y una segunda parte marcada por la tensión, el error defensivo que derivó en el gol rival y la dificultad para generar claridad ante el arco de Philadelphia. Jardine admitió que en el vestuario pidió calma a sus jugadores, pero también mayor intensidad y precisión.
“Sabíamos que si manteníamos la concentración podíamos controlar el partido. En el segundo tiempo perdimos un poco el rumbo, y eso nos generó ansiedad. Hablamos en el medio tiempo de mantener la cabeza fría, pero también de asumir riesgos cuando fuera necesario”, explicó.
Con el boleto asegurado, América enfrentará en cuartos de final al Nashville SC, equipo que sorprendió al eliminar al Inter de Miami, escuadra donde milita Lionel Messi. Ante las preguntas sobre el astro argentino, Jardine reiteró su postura de respeto al rival sin hacer declaraciones cruzadas: “Nashville demostró que es un equipo sólido. Nos enfocamos en nosotros, no en nombres individuales”.
Respecto a su futuro, Jardine fue contundente: “Sería muy difícil que yo decidiera salir de América. Me siento cómodo, el club me ha dado confianza y todavía tengo hambre de conquistar más. Hay trabajo por hacer, y quiero estar aquí para lograrlo”.
El técnico también hizo referencia a la oferta que rechazó recientemente del Cruzeiro de Brasil, confirmando su compromiso con la institución azulcrema.
Ahora, el equipo se enfocará en el Clásico Capitalino ante Pumas de la UNAM, duelo correspondiente a la Liga MX que se disputará este sábado en Ciudad Universitaria. El partido marcará el regreso de América a la competencia local tras la exigente serie continental.