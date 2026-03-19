Larcamón explota contra calendario de Concachampions: 'No hay ni 72 horas entre partido y partido'

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El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, criticó duramente la programación de la Concacaf Champions Cup tras asegurar que su equipo apenas tendrá tiempo para recuperarse entre duelos clave ante LAFC y Mazatlán FC, y exigió una revisión del calendario por falta de criterio en la protección de los jugadores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 11:01 AM.
En Deportes y editada el 19/03/2026 09:08 AM.