Larcamón explota contra calendario de Concachampions: 'No hay ni 72 horas entre partido y partido'

El entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, no ocultó su molestia con la programación de la Concacaf Champions Cup y lanzó duras críticas contra la organización del torneo tras conocer el exigente calendario que enfrentará su equipo en los Cuartos de Final frente a Los Ángeles FC. El estratega argentino advirtió que el plantel cementero no contará con más de 72 horas entre compromisos, lo que a su juicio representa un riesgo físico y una desventaja competitiva.
"Se podría haber tenido más criterio para programar ese partido. No hay ni setenta y dos horas entre un juego y otro, y ese tipo de situaciones hay que atenderlas", expresó Larcamón, quien destacó el esfuerzo adicional que implica la falta de localía estable y los constantes desplazamientos, especialmente hacia Estados Unidos.
El técnico anticipó un duelo de alta exigencia en el BMO Stadium, sede de LAFC, donde reconoció que el ambiente será un factor determinante. "Es un equipo que en su cancha se hace muy fuerte, pero ya pude conseguir un título en ese estadio. El ambiente es muy latinoamericano y será factor", señaló, aunque subrayó que la presencia de numerosos aficionados de la Liga MX no compensa las condiciones adversas de logística y recuperación.
Larcamón también advirtió que Cruz Azul deberá enfrentar inmediatamente después a Mazatlán FC por la Liga MX, lo que agrava la carga física del plantel. Pese a ello, el entrenador reiteró su confianza en el grupo, alabando la actitud, el compromiso y la fortaleza mental de sus jugadores como pilares para afrontar este tramo decisivo de la temporada.
"La realidad es que viene siendo exigente, también por el hecho de que nuestras localías son relativas y tenemos que desplazarnos", concluyó Larcamón, quien exigió una reflexión institucional sobre el diseño de competencias internacionales y su impacto en los clubes mexicanos.