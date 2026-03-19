Marcelo Flores es convocado a la Selección de Canadá para amistosos clave rumbo al Mundial 2026

El futbolista mexico-canadiense Marcelo Flores fue incluido en la lista de convocados de la Selección de Canadá para los partidos amistosos frente a Islandia y Túnez, a disputarse en Toronto durante la fecha FIFA de marzo, según confirmó la Federación Canadiense de Fútbol. Estos encuentros representan los últimos ensayos oficiales de Canadá antes del Mundial 2026, que coorganizarán Canadá, México y Estados Unidos.
Flores, quien milita con Tigres en el Clausura 2026, ha mostrado un rendimiento constante durante el torneo, participando en ocho de los once partidos disputados hasta ahora, con siete como titular. Hasta la fecha, acumula 508 minutos jugados, acercándose a su mejor registro de minutos en una sola campaña, además de haber anotado tres goles, aunque aún sin registrar asistencias.
La convocatoria representa una oportunidad clave para que el ofensivo, apodado 'Chelo', demuestre su valía ante el técnico Jesse Marsch y aspire a formar parte de la lista definitiva para el Mundial. Canadá buscará aprovechar la localía en la fase de grupos del torneo planetario para superar su histórica participación limitada en ediciones anteriores.
Los amistosos ante Islandia (28 de marzo) y Túnez (31 de marzo), ambos en el BMO Field de Toronto, servirán como preparación frente a selecciones con estilos distintos, similares a los que enfrentarán en el Mundial, donde ya están confirmados Qatar y Suiza como rivales en el Grupo B. El último equipo del grupo se definirá a través del repechaje de la UEFA.
La convocatoria de Flores refleja el creciente interés del cuerpo técnico canadiense por integrar talento bilingüe y con experiencia en ligas competitivas como la Liga MX, en su búsqueda por consolidar una selección competitiva de cara al próximo mundial.