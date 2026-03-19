Marcelo Flores es convocado a la Selección de Canadá para amistosos clave rumbo al Mundial 2026

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El jugador de Tigres Marcelo Flores fue convocado por la Selección de Canadá para los partidos amistosos ante Islandia y Túnez en marzo, considerados ensayos finales previos al Mundial 2026, donde buscará consolidarse bajo la dirección de Jesse Marsch.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 01:07 PM.
En Deportes y editada el 19/03/2026 12:52 PM.