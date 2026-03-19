Shohei Ohtani brilla en su debut como lanzador en pretemporada con los Dodgers

Shohei Ohtani ofreció una actuación prometedora en su debut como lanzador durante los entrenamientos de primavera con los Los Angeles Dodgers, al lanzar cuatro entradas y un tercio sin permitir carreras ante los San Francisco Giants. El japonés, que no actuaba en un partido competitivo desde el séptimo juego de la Serie Mundial el 1 de noviembre, mostró dominio total sobre el plato al registrar cuatro ponches, incluido uno con una recta de 99 millas por hora contra el dominicano Willy Adames.
Ohtani permitió solo un hit —un doble del boricua Heliot Ramos en la segunda entrada—, otorgó dos bases por bolas, golpeó a un bateador y realizó 61 lanzamientos, 34 de ellos strikes. Su desempeño fue especialmente destacado considerando las extremas condiciones climáticas en Camelback Ranch, Arizona, donde las temperaturas rozaron los 38 grados Celsius.
El cuatro veces Jugador Más Valioso no lanzó durante el Clásico Mundial de Béisbol en marzo, participando únicamente como bateador designado, pero sí mantuvo trabajo de bullpen con los Dodgers antes de unirse a Japón. Esta presentación marca un paso clave en su objetivo de completar una temporada completa como lanzador por primera vez desde 2022, año en que tuvo marca de 15-9 y efectividad de 2.33 con Los Angeles Angels.
Ohtani se recuperó de una lesión en el codo que lo marginó completamente de la lomita en 2024. A mitad de la temporada 2025, regresó con solidez: registro de 2.87 de efectividad en 14 aperturas durante la campaña regular, además de 2-1 y 4.43 en la postemporada, contribuyendo al segundo título consecutivo de Serie Mundial de los Dodgers.
El mánager Dave Roberts indicó que espera darle a Ohtani otra salida de pretemporada la próxima semana antes del arranque oficial de la temporada regular el 26 de marzo. Su rendimiento en esta pretemporada aviva las expectativas de que pueda consolidarse nuevamente como fuerza dual en la MLB.