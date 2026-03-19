Shohei Ohtani brilla en su debut como lanzador en pretemporada con los Dodgers

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Shohei Ohtani lanzó cuatro entradas y un tercio sin permitir carreras en su regreso al montículo durante la pretemporada de los Dodgers, demostrando estar en gran forma tras su lesión de codo y encaminándose a una temporada completa como pitcher por primera vez desde 2022.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 12:05 PM.
En Deportes y editada el 19/03/2026 09:29 AM.