Bélgica convoca a sus estrellas para amistosos ante EE.UU. y México rumbo al Mundial

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El seleccionador de Bélgica, Rudi García, dio a conocer la lista de 28 jugadores convocados para los partidos amistosos contra Estados Unidos y México en marzo y abril, como parte de la preparación para el Mundial. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jérémy Doku lideran la lista, mientras que Thibaut Courtois queda fuera por lesión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 04:40 PM.
En Deportes y editada el 20/03/2026 04:04 PM.