Bélgica convoca a sus estrellas para amistosos ante EE.UU. y México rumbo al Mundial

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, anunció este martes la convocatoria de 28 jugadores para los partidos amistosos frente a Estados Unidos y México, programados como parte clave de la preparación de los Diablos Rojos de cara al próximo Mundial que arrancará en junio.
El centrocampista del Girona Axel Witsel fue incluido en la lista, junto con figuras destacadas como Kevin De Bruyne (Napoli), Romelu Lukaku (Napoli) y Jérémy Doku (Manchester City), quienes serán piezas fundamentales en la ofensiva belga durante los compromisos internacionales.
Los encuentros se llevarán a cabo el 28 de marzo en Atlanta ante Estados Unidos y el 1 de abril en Chicago frente a México, ambos en suelo norteamericano. La concentración transatlántica busca ajustar el funcionamiento del equipo en condiciones similares a las que enfrentarán en la Copa del Mundo.
Como era esperado, el portero del Real Madrid y titular histórico de la selección, Thibaut Courtois, no fue convocado debido a su prolongada recuperación por lesión. No obstante, sí fue incluido el capitán del equipo, Youri Tielemans (Aston Villa), quien ha tenido molestias en la rodilla, pero que sigue siendo pieza clave en los planes de García.
Una de las principales novedades de esta lista es la presencia del joven centrocampista Nathan De Cat, de apenas 17 años, procedente del Anderlecht. Su llamado representa una apuesta por el talento emergente en los últimos ajustes previos al torneo mundialista.
La lista completa incluye a porteros como Senne Lammens (Manchester United) y Matz Sels (Nottingham Forest); defensores como Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting de Portugal) y Thomas Meunier (Lille); y delanteros como Charles De Ketelaere (Atalanta), Loïs Openda (Leipzig) y Leandro Trossard (Arsenal).
Con este grupo, Bélgica busca mantener su nivel competitivo y afinar estrategias antes de afrontar uno de los torneos más exigentes del fútbol internacional.