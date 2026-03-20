Camila 'La Magnífica' Zamorano, campeona mundial de boxeo a los 17 años

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La sonorense Camila Zamorano, de 17 años, se convirtió en la campeona mundial más joven del boxeo profesional al ganar el cinturón de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer a la japonesa Mika Iwakawa. La boxeadora de Hermosillo combina disciplina, estudios y apoyo familiar en su camino de éxito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 05:42 PM.
En Deportes y editada el 20/03/2026 04:53 PM.