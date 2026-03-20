Luka Doncic anota 60 puntos y lidera triunfo de Lakers sobre Heat; LeBron iguala récord histórico

Los Angeles Lakers vivieron una noche histórica en Miami, donde Luka Doncic se convirtió en el protagonista al anotar 60 puntos en la victoria por 134-126 sobre el Heat, estableciendo su máxima anotación personal desde que llegó al equipo en 2025. La actuación del esloveno fue clave para remontar un déficit de 15 puntos y extender la racha de victorias de los Lakers a ocho partidos consecutivos.
Doncic, quien estuvo en duda por el exigente viaje tras enfrentar a Houston Rockets en Texas, no solo cumplió, sino que dominó el juego con 21 puntos en la primera mitad. Completó la noche con nueve triples en 17 intentos, nueva marca de la temporada para los Lakers, además de siete rebotes, tres asistencias y cinco robos. Desde el campo, conectó 11 de 16 tiros, incluido un triple decisivo, y en tiros libres anotó 19 de 24 intentos.
En los segundos finales, tras recibir una falta, Doncic tuvo la oportunidad de superar los 60 puntos, pero falló el primer tiro libre y anotó el segundo. El banquillo de los Lakers y sus compañeros, incluido LeBron James, lo celebraron con un abrazo tras el silbatazo final.
En paralelo, LeBron James igualó el récord histórico de más partidos jugados en la NBA al alcanzar los 1,611 encuentros, nivelando a Robert Parish, figura legendaria de los Boston Celtics. James, en su temporada 23, firmó un triple-doble con 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, además de completar 8 de 12 tiros de campo. Su actuación consolidó una noche memorable para la franquicia angelina, que sigue sumando triunfos en su camino hacia los playoffs.