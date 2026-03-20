Luka Doncic anota 60 puntos y lidera triunfo de Lakers sobre Heat; LeBron iguala récord histórico

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Luka Doncic registró 60 puntos, nueve triples y cinco robos en la victoria de Los Angeles Lakers ante Miami Heat por 134-126, estableciendo su mejor marca personal con el equipo y liderando la remontada desde 15 puntos abajo. En la misma noche, LeBron James igualó el récord de Robert Parish con 1,611 partidos jugados en la NBA, además de firmar un triple-doble.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 11:45 AM.
En Deportes y editada el 20/03/2026 11:32 AM.