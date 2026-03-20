Ejecutan a luchador iraní Saleh Mohammadi por participar en protestas de enero

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Las autoridades iraníes ejecutaron a Saleh Mohammadi, campeón de lucha libre de 19 años, junto con otros dos jóvenes, por su supuesta participación en las protestas de enero en las que murieron dos agentes de seguridad. Fueron condenados bajo la figura de moharebeh, tras confesiones que, según denuncias, fueron obtenidas bajo tortura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 02:50 PM.
En Deportes y editada el 20/03/2026 02:50 PM.