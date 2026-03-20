El 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por abuso sexual agravado

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El ex campeón mundial de boxeo Erik Morales, conocido como 'El Terrible', fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, tras una audiencia realizada el 19 de marzo. La Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo medidas cautelares que le prohíben acercarse a la víctima. El caso enfrentó retrasos por múltiples suspensiones no notificadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 03:03 PM.
En Deportes y editada el 20/03/2026 02:53 PM.