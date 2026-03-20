El 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por abuso sexual agravado

El ex campeón mundial de boxeo Erik Morales, conocido como 'El Terrible', fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE). La audiencia judicial, que se llevó a cabo el pasado 19 de marzo tras múltiples suspensiones, concluyó con la determinación del juez de vincularlo al proceso penal.
El caso presentó retrasos significativos, ya que la audiencia inicial fue cancelada al menos en cuatro ocasiones, en algunos casos sin notificación previa a la víctima, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo del proceso. Finalmente, la diligencia se realizó bajo estrictas medidas de privacidad, tras la solicitud de la defensa de la víctima para que no hubiera presencia de medios, dada la sensibilidad del caso.
La FGE solicitó al juez la imposición de medidas cautelares, las cuales fueron aprobadas: Erik Morales no podrá acercarse, comunicarse ni realizar acto alguno que implique molestia o intimidación hacia la víctima. Asimismo, se otorgó un plazo de cuatro meses a la Fiscalía para concluir la investigación complementaria.
Actualmente, Morales, originario de Tijuana, se desempeña como comentarista deportivo en un programa de televisión nacional. El caso ha generado amplia repercusión en el ámbito deportivo y social, mientras avanza el proceso judicial.