Roberto Martínez explica por qué Paulinho no fue convocado a la selección de Portugal

En horas recientes, la selección de Portugal dio a conocer su lista de convocados para los partidos amistosos frente a México y Estados Unidos, duelos clave en la preparación rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, entre las ausencias más notorias destacó la del delantero del Toluca, Paulinho, pese a sus destacadas actuaciones en la Liga MX.
El entrenador luso, Roberto Martínez, abordó el tema durante una conferencia de prensa y reconoció las cualidades del futbolista mexicano de ascendencia portuguesa. "Paulinho es un jugador con un perfil similar al de Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo, del tipo que necesitamos", afirmó. No obstante, añadió que en este momento el equipo requiere "otras cualidades y otras opciones" diferentes a las que ofrece el artillero del Toluca.
Paulinho, tricampeón goleador del futbol mexicano y bicampeón con el conjunto escarlata, ha sido una figura constante en la Liga MX, lo que ha generado expectativas sobre su posible llamado a la selección portuguesa. En México, la decisión ha generado cierta inconformidad entre aficionados y medios, quienes consideran que su rendimiento merecía al menos una oportunidad en el combinado luso.
En contraste, desde Europa se mantiene una postura más reservada, argumentando que la distancia competitiva y mediática del futbol europeo limita las posibilidades de jugadores que militan en ligas como la mexicana. Pese a ello, el caso de Paulinho sigue encendiendo el debate sobre la apertura de las selecciones europeas hacia sus talentos en el extranjero.
Portugal enfrentará a México en un duelo amistoso programado en suelo norteamericano, en lo que será una prueba importante para ambos equipos en su camino al Mundial 2026, que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.