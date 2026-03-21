Roberto Martínez explica por qué Paulinho no fue convocado a la selección de Portugal

...

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, justificó la ausencia de Paulinho en la convocatoria para los amistosos ante México y Estados Unidos, a pesar de su buen rendimiento con el Toluca en la Liga MX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 11:59 AM.
En Deportes y editada el 21/03/2026 11:57 AM.