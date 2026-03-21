Presentan Copa Mundial FIFA 2026 en Chichén Itzá en evento histórico

En un escenario de profundo simbolismo cultural, al pie del icónico Castillo de Kukulcán en Chichén Itzá, fue presentada la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, en un evento que marcó la penúltima escala del recorrido del trofeo por México antes del inicio del Mundial en junio próximo.
El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, develó el trofeo junto al campeón mundial con España en 2010, Fernando Llorente, en una ceremonia calificada como histórica para el estado. Díaz Mena resaltó que este encuentro entre el balompié contemporáneo y el ancestral juego de pelota maya representa una unión de valores universales: pasión, unidad y esperanza.
“Yucatán es historia, gastronomía, tradición y belleza, pero sobre todo es un lugar donde la cultura maya se vive y se comparte con el mundo”, afirmó el mandatario, quien extendió una invitación a los visitantes nacionales e internacionales a conocer esta tierra, considerada santuario de la civilización maya.
El evento contó también con la presencia del exfutbolista mexicano Hugo Sánchez Márquez, reconocido por su trayectoria en Pumas de la UNAM y el Real Madrid. Díaz Mena le entregó un trofeo conmemorativo y lo reconoció como un ejemplo vivo para las nuevas generaciones del deporte en México. Sánchez Márquez destacó la relevancia de que México albergue por tercera ocasión una Copa Mundial y resaltó la grandeza de la cultura maya como pilar fundamental de la identidad nacional.
La actividad, posible gracias al impulso del sector empresarial, refuerza la conexión entre patrimonio cultural y deporte, posicionando a Yucatán como un eje central en la celebración del Mundial 2026.