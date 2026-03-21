Presentan Copa Mundial FIFA 2026 en Chichén Itzá en evento histórico

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En una ceremonia simbólica al pie del Castillo de Kukulcán, Yucatán recibió la Copa Mundial FIFA 2026, en un acto que une el legado maya con el futbol moderno; el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó la importancia del evento como puente entre cultura, historia y deporte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 12:00 PM.
En Deportes y editada el 21/03/2026 11:58 AM.