Antoine Griezmann viaja a EU para cerrar fichaje con el Orlando City

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El delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, viajará a Estados Unidos durante sus días libres para concretar su fichaje con el Orlando City a partir del próximo verano, tras concluir la temporada con el conjunto rojiblanco.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 09:15 AM.
En Deportes y editada el 23/03/2026 09:05 AM.