Antoine Griezmann viaja a EU para cerrar fichaje con el Orlando City

Antoine Griezmann, máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid, viajará a Estados Unidos este lunes y martes durante los días libres del equipo para cerrar su fichaje con el Orlando City de la Major League Soccer (MLS) a partir de la próxima temporada. El club madrileño ha otorgado al francés la autorización para realizar el viaje y concretar su incorporación al conjunto norteamericano, una vez finalice su actual compromiso con el Atlético.
El Orlando City buscaba incorporar a Griezmann de forma inmediata antes del 26 de marzo, fecha clave para inscripciones en la MLS, pero el jugador decidió mantenerse en Madrid hasta el final de la temporada. Griezmann disputará los partidos clave del tramo final con el Atlético, incluida la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad el 18 de julio, así como los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona, programados para el 8 y 14 de abril.
Desde el Atlético de Madrid consideran que este permiso es fundamental para que Griezmann "pueda estar tranquilo y centrarse al cien por cien en este tramo tan importante" de la campaña. El francés, titular en el derbi ante el Real Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu, ha vestido la camiseta rojiblanca en 488 partidos a lo largo de dos etapas (2014-2019 y 2021-actualidad), anotando 211 goles y registrando 97 asistencias. Su trayectoria incluye un intermedio de dos temporadas en el FC Barcelona.
Con este movimiento, Griezmann se prepara para dar un paso clave en la siguiente etapa de su carrera, rumbo a la liga estadounidense, donde buscará consolidar su legado como uno de los delanteros más completos de su generación.