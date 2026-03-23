Armando González lidera tabla de goleadores del Clausura 2026 tras igualar a Joao Pedro con 10 goles

La tabla de goleadores del Clausura 2026 entró en una fase decisiva tras la conclusión de la Jornada 12. Armando González, delantero de Chivas, se posicionó como líder absoluto del certamen al alcanzar 10 goles, cifra con la que igualó a Joao Pedro, atacante del Atlético de San Luis, según el registro oficial de la Liga MX.
El jugador rojiblanco logró este hito tras marcar en el partido pendiente de la Jornada 9 ante León y sumar una nueva anotación clave en el triunfo de su equipo frente a Rayados. Su consistencia ofensiva lo ha convertido en el principal referente del ataque de Chivas, escuadra que se mantiene como la más productiva del campeonato con 25 goles a favor.
Por su parte, Joao Pedro mantiene la presión desde la distancia, también con 10 tantos, y se perfila como el principal competidor directo por el título de goleo. En contraste, Paulinho, del Toluca, ha perdido terreno en la disputa al no registrar anotaciones desde la Jornada 10, lo que lo aleja momentáneamente de la punta de la tabla.
En el aspecto colectivo, el contraste entre ofensivas es notable: mientras Chivas lidera el rubro ofensivo, Querétaro acumula apenas ocho goles en todo el torneo, la menor cifra entre los equipos participantes.
Con apenas seis jornadas disputadas en la segunda vuelta, la lucha por el título de goleo individual se anticipa intensa, con una cerrada batalla entre González, Joao Pedro y otros artilleros que buscan acercarse a la cima en un Clausura 2026 cargado de emociones.