Armando González lidera tabla de goleadores del Clausura 2026 tras igualar a Joao Pedro con 10 goles

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Tras la Jornada 12 del Clausura 2026, Armando González de Chivas alcanzó la cima del goleo individual al sumar 10 goles, igualando a Joao Pedro del Atlético de San Luis. Paulinho, de Toluca, se rezaga sin anotar desde la Jornada 10, mientras Chivas se consolida como el equipo más ofensivo del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 12:26 PM.
En Deportes y editada el 23/03/2026 12:17 PM.