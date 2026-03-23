Boxeadora Isis Sio, de 19 años, en coma inducido tras brutal nocaut en California

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La joven pugilista Isis Sio, de 19 años, fue inducida al coma tras sufrir un nocaut severo durante una pelea en San Bernardino, California, el pasado sábado 21 de marzo. Recibió múltiples golpes en la cabeza que provocaron convulsiones y su inmediata hospitalización.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 03:42 PM.
En Deportes y editada el 23/03/2026 03:32 PM.