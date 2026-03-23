Boxeadora Isis Sio, de 19 años, en coma inducido tras brutal nocaut en California

Una trágica noticia conmocionó al mundo del boxeo tras el brutal nocaut sufrido por la joven boxeadora Isis Sio, de 19 años, durante una pelea celebrada el pasado sábado 21 de marzo en San Bernardino, California. La pugilista fue inducida al coma tras recibir una intensa ráfaga de golpes en la cabeza por parte de su rival, Jocelyn Camarillo.
El combate, marcado por una creciente tensión, alcanzó su punto crítico cuando Sio fue acorralada en las cuerdas y recibió una serie prolongada de impactos que culminaron con un nocaut contundente. El momento quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, generando preocupación y debate sobre la seguridad en el boxeo juvenil.
Según informó Los Angeles Times, la joven presentó convulsiones inmediatamente después de caer al ring, lo que activó la intervención inmediata del equipo médico. Fue trasladada en camilla desde el NOS Event Center hasta un hospital local, donde los médicos decidieron inducirla al coma para estabilizar su estado y evaluar posibles daños neurológicos.
La promotora del evento confirmó el delicado estado de salud de Isis Sio y emitió un comunicado de apoyo a su familia, sin ofrecer aún un pronóstico médico detallado. La comunidad boxística ha expresado solidaridad con la joven, mientras se espera una actualización sobre su evolución.
El caso ha reabierto el debate sobre las medidas de protección para boxeadores jóvenes, especialmente en combates profesionales o semiprofesionales, donde la intensidad puede superar los estándares de seguridad.