Callum Smith exige revancha a Canelo Álvarez: 'No vieron mi mejor versión'

Tras confirmarse el regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez a los cuadriláteros el próximo 12 de septiembre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, uno de sus rivales del pasado ha levantado la mano para exigir una revancha. Callum Smith, ex campeón supermediano y derrotado por el tapatío en diciembre de 2020, afirmó en entrevista con FightHub TV que le encantaría enfrentarlo nuevamente, asegurando que "no vieron la mejor versión de mí".
"Sí, me encantaría esa pelea otra vez, siempre lo dije: no vimos la mejor versión de mí. Él lució bien, hizo su trabajo, pero siempre he dicho que me encantaría ver una mejor versión de mí contra él. Así que nunca se sabe", declaró Smith, quien reconoció el dominio de Álvarez en aquel combate, pero insistió en que tiene margen de mejora frente al jalisciense.
El enfrentamiento original tuvo lugar el 19 de diciembre de 2020 en San Antonio, Texas, donde Canelo se impuso por decisión unánime (119-109, 119-109 y 117-111) para hacerse con los títulos supermedianos de la AMB y el CMB. Aquella victoria consolidó al mexicano como figura indiscutible del boxeo, mientras que Smith, hasta entonces invicto, sufrió su primera derrota profesional.
Con el inesperado retiro de Terence Crawford, quien dejó vacantes todos los cinturones supermedianos, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) designó al francés David Morrell Jr. como nuevo campeón, mientras que Canelo fue posicionado como principal aspirante en la clasificación oficial. Aunque el equipo de Álvarez consideraba inicialmente una revancha con Crawford, ahora se inclina hacia un duelo con Edgar Mbilli como opción más viable.
Pese a ello, Smith no descarta una nueva oportunidad: "Realmente no sé qué está haciendo con su carrera o si volvería a las 175. Él está en una posición donde puede hacer lo que quiera, se ganó ese derecho". Con Canelo recuperándose de una cirugía de codo y sin actividad prevista en mayo de 2026, el escenario para una posible revancha podría abrirse en el segundo semestre del año, aunque aún depende de las decisiones estratégicas del astro mexicano.