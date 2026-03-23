Callum Smith exige revancha a Canelo Álvarez: 'No vieron mi mejor versión'

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El boxeador británico Callum Smith manifestó su interés en una revancha contra Saúl 'Canelo' Álvarez, tras la victoria del mexicano en 2020. Mientras Canelo se prepara para su regreso en septiembre de 2026 en Arabia Saudita, Smith asegura que no mostró su nivel óptimo y desea demostrarlo ante el campeón, quien aún no define su próximo rival.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 12:50 PM.
En Deportes y editada el 23/03/2026 12:46 PM.