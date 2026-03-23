Finito López revela quién es, para él, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos

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Durante un homenaje en Nicaragua, el invicto Ricardo 'Finito' López declaró que Julio César Chávez es el mejor boxeador mexicano de la historia, por encima de su propia trayectoria. También destacó a Rubén Olivares, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera y Érik Morales como figuras legendarias del pugilismo azteca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 12:59 PM.
En Deportes y editada el 23/03/2026 12:53 PM.