Finito López revela quién es, para él, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos

Durante la entrega de la Orden Alexis Argüello en Nicaragua, reconocimiento que recibió por su trayectoria impecable, el ex campeón invicto Ricardo 'Finito' López fue cuestionado sobre su lugar en la historia del boxeo mexicano. Sin titubear, el ex monarca minimosca afirmó que no se considera el mejor pugilista azteca de todos los tiempos y otorgó ese honor a Julio César Chávez.
'No (me considero el más destacado), yo creo que el mejor boxeador mexicano que ha existido, para mí, es Julio César Chávez. Después sigue Rubén Olivares, Juan Manuel Márquez, está (Marco) Barrera, está el Terrible Morales. De mexicanos estoy hablando', declaró López en entrevista publicada por el canal de Iván Centeno Padilla.
El homenaje en Managua, que rinde tributo a figuras internacionales del boxeo, reavivó el debate sobre la jerarquía histórica del pugilismo mexicano. A sus 57 años, López mantiene uno de los récords más sólidos del deporte: 51 victorias, un empate y cero derrotas, con 38 nocauts. Además, acumuló 22 defensas exitosas de su título mundial en peso mínimo y conquistó campeonatos en dos divisiones.
A pesar de su legado invicto y su dominio técnico, Finito López ha mantenido una postura humilde frente a su legado. Su reconocimiento a Chávez, figura icónica con 107 victorias y leyenda nacional, refuerza el respeto entre generaciones del boxeo mexicano.
También incluyó en su panteón a Rubén 'Púas' Olivares, pionero del boxeo nacional en las décadas de 1960 y 1970, así como a la generación dorada del siglo XXI encabezada por Barrera, Morales y Márquez, cuyas rivalidades marcaron una era.
Mientras tanto, Saúl 'Canelo' Álvarez, actual figura más mediática del boxeo mexicano, prepara su regreso el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, tras una cirugía en el codo. Aunque no fue mencionado por López en su lista, su futuro combate por un título mundial ante rivales como Christian Mbilli mantiene viva la discusión sobre quién merece el trono histórico del pugilismo azteca.