Paulinho, del Toluca, es convocado por Portugal para el amistoso ante México

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Joao Paulo Dias Fernandes, conocido como Paulinho, delantero del Toluca, fue llamado por la Selección de Portugal para los partidos amistosos ante México y Estados Unidos, tras las bajas por lesión de Rodrigo Mora y Rafael Leão. El jugador reportará con su selección en Cancún este lunes 23 de marzo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 08:57 AM.
En Deportes y editada el 23/03/2026 08:54 AM.