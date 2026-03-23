Paulinho, del Toluca, es convocado por Portugal para el amistoso ante México

Joao Paulo Dias Fernandes, más conocido como Paulinho, delantero del Toluca, ha sido convocado por la Selección de Portugal para los partidos amistosos de la Fecha FIFA ante México y Estados Unidos, informó la Federación Portuguesa de Fútbol en un comunicado oficial.
En un principio, el jugador no estaba contemplado en la lista del entrenador Roberto Martínez, pero las lesiones de Rodrigo Mora (FC Porto) y Rafael Leão (AC Milan) abrieron espacio en el plantel, lo que permitió su inclusión. Los encuentros se llevarán a cabo el sábado 28 de marzo frente a México, en la reinauguración del Estadio Banorte, y el martes 31 contra Estados Unidos.
La selección lusa realizará su primer entrenamiento en Cancún este lunes 23 de marzo, donde Paulinho se presentará para integrarse al combinado nacional. Con tres apariciones previas con la selección mayor, el futbolista buscará aprovechar esta oportunidad para consolidarse en el equipo y aspirar a formar parte de la lista final para la Copa Mundial 2026.
Entre los 26 convocados destacan figuras como Bruno Fernandes (Manchester United), João Félix (Al Nassr), Diogo Costa (FC Porto) y Gonçalo Ramos (Paris SG). La lista completa incluye también a Diogo Dalot, Nuno Mendes, Vitinha, João Cancelo, Rúben Neves y Pedro Neto, entre otros.