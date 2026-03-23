Ryan García arremete contra Terence Crawford tras su retiro: 'Es un inflado que no sirve'

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Tras el histórico triunfo de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez y su posterior retiro, Ryan García lo criticó duramente, calificándolo como un boxeador sobrevalorado y poco entretenido, mientras reafirma su propio regreso al elite del boxeo con la conquista del cinturón welter del CMB.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 01:10 PM.
En Deportes y editada el 23/03/2026 12:27 PM.