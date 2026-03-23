Ryan García arremete contra Terence Crawford tras su retiro: 'Es un inflado que no sirve'

En una explosiva declaración tras el retiro de Terence "Bud" Crawford, Ryan García no ahorró críticas hacia el ahora excampeón indiscutido de las 168 libras, a quien tachó de "inflado" y "aburrido", pese a su histórico triunfo sobre Saúl "Canelo" Álvarez en septiembre de 2025.
En entrevista con Say Cheese TV, García, conocido como "The King", afirmó: "Deja de robarle dinero al boxeo, de desperdiciar el dinero de todos, no eres entretenido, es un aburrimiento total". Además, desestimó la relevancia de Crawford en la historia del deporte: "Terence Crawford está inflado, no sirve".
El estadounidense justificó sus palabras señalando que el triunfo más destacado de Crawford fue ante Errol Spence Jr., pelea en la que —según García— Spence no se encontraba en óptimas condiciones tras un accidente automovilístico. Asimismo, sugirió que otros púgiles como Vergil Ortiz podrían superar al recién retirado campeón.
Las declaraciones surgen en un momento clave para García, quien el 21 de febrero de 2026 venció contundentemente a Mario Barrios en la T-Mobile Arena de Las Vegas, conquistando el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Las tarjetas de los jueces (119-108, 120-107 y 118-109) reflejaron su dominio absoluto, marcando así su regreso al selecto grupo de campeones mundiales.
Por su parte, Terence Crawford anunció su retiro del boxeo profesional a los 38 años, dejando vacantes todos sus títulos en las 168 libras. Con un récord invicto de 42 victorias (31 KO), 0 derrotas y 0 empates, Crawford se convirtió en el primer boxeador en unificar los cinturones de los cuatro organismos (CMB, OMB, AMB y FIB) en tres categorías distintas. Sin embargo, aseguró que el desgaste físico acumulado desde su infancia y el cumplimiento de todas sus metas lo llevaron a priorizar su salud.
Ahora, con el escenario cambiante en las divisiones superiores, las palabras de García no solo buscan desacreditar a una leyenda reciente, sino también posicionarse como uno de los nuevos referentes del boxeo mundial.