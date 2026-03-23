Selección de Irak llega a Monterrey para la Repesca Intercontinental rumbo al Mundial 2026

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La selección de Irak arribó a Monterrey tras retrasos por tensiones en Medio Oriente y se prepara para la Repesca Intercontinental del 31 de marzo en el Estadio Monterrey, con miras al Mundial 2026. El equipo se hospeda en el Hilton y entrena en el Colegio Irlandés, mientras crece la expectativa por un partido con más de 25 mil asistentes previstos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 12:30 PM.
En Deportes y editada el 23/03/2026 12:23 PM.