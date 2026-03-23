Selección de Irak llega a Monterrey para la Repesca Intercontinental rumbo al Mundial 2026

La selección nacional de Irak ya se encuentra en Monterrey, Nuevo León, para disputar la Repesca Intercontinental rumbo al Mundial 2026, tras superar retrasos significativos en su viaje provocados por tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El equipo arribó la madrugada del domingo al Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de una salida postergada desde Ammán que debió realizarse en la madrugada del 21 de marzo, en lugar del 20 como estaba previsto originalmente.
Comandados por el entrenador Graham Arnold, los iraquíes se han concentrado en el Colegio Irlandés, ubicado en San Pedro Garza García, mismo lugar donde se encuentra su sede de entrenamiento. El plantel se hospeda en el hotel Hilton, en una zona de alta seguridad y cercana a sus instalaciones de trabajo. La logística del traslado se vio afectada por los conflictos regionales, particularmente por las tensiones entre Irán y Estados Unidos, que complicaron las rutas aéreas disponibles.
Irak, ubicado en el puesto 58 del ranking FIFA, supera en clasificación a selecciones como Sudáfrica, Arabia Saudita y Cabo Verde, todas ya clasificadas al Mundial 2026. El partido de repesca está programado para el 31 de marzo en el Estadio Monterrey, en el municipio de Guadalupe, y enfrentará a Irak contra el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam. El vencedor de esta repesca integrará el Grupo I del Mundial, junto a Francia, Senegal y Noruega.
Las autoridades locales estiman una asistencia superior a 25 mil espectadores, y hasta el momento ya se han vendido más de 15 mil boletos, lo que posiciona al encuentro como uno de los eventos deportivos con mayor convocatoria prevista en Monterrey este año. El interés no solo proviene de la comunidad futbolística local, sino también de grupos de apoyo diplomático y cultural iraquí establecidos en la región.
El plantel iraquí está compuesto en su mayoría por futbolistas que militan en la liga nacional, aunque algunos integrantes juegan en ligas europeas de segundo nivel, como en Portugal, Noruega y Croacia. La última participación de Irak en una Copa del Mundo fue en 1986, en México, donde fue eliminado en la fase de grupos. Ahora, con la ilusión de regresar a una justa mundialista tras 40 años, el equipo busca aprovechar esta oportunidad histórica en suelo regiomontano.