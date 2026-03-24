Así luce Álvaro Fidalgo en su primer entrenamiento con la Selección Mexicana

...

Álvaro Fidalgo inició oficialmente su etapa con el Tri tras presentarse en el CAR y entrenar bajo las órdenes de Javier Aguirre; su imagen con el uniforme nacional generó expectativa entre los aficionados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 04:15 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 03:44 PM.