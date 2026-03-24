Así luce Álvaro Fidalgo en su primer entrenamiento con la Selección Mexicana

El mediocampista Álvaro Fidalgo dio el primer paso en su nueva etapa con la Selección Mexicana al presentarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico Javier Aguirre. La llegada del futbolista, celebrada en redes sociales por el propio combinado nacional, marca el inicio de un capítulo trascendental en su carrera.
En las imágenes oficiales difundidas por la Selección, Fidalgo aparece concentrado, luciendo la indumentaria de entrenamiento del Tri y participando activamente en los ejercicios con el resto del grupo. Su actitud enfocada y su adaptación rápida al ritmo del equipo reflejan su compromiso por ganarse un lugar en el plantel que buscará brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La incorporación de Fidalgo culmina un proceso que se gestó durante años. Tras consolidarse como figura en el Club América, donde ganó títulos y destacó por su calidad técnica, el jugador dio el salto al Real Betis en LaLiga, donde mantuvo un nivel constante que reavivó el interés de la selección nacional.
El video compartido por la FMF en redes sociales, en el que se le ve portando los colores nacionales, generó una ola de reacciones positivas entre los aficionados, quienes han seguido con interés su posible inclusión en el equipo. Ahora, Fidalgo tendrá la oportunidad de convencer al cuerpo técnico durante los partidos de preparación ante Portugal y Bélgica, pruebas clave para aspirar a un lugar en el once titular.
Con la mirada puesta en el Mundial 2026, su llamado representa una apuesta táctica y simbólica: integrar a un futbolista con experiencia en el futbol europeo y arraigo en el balompié mexicano. Su desempeño en los próximos compromisos definirá su peso dentro del proyecto de Aguirre.