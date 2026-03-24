Antoine Griezmann llega a la MLS: campeón del mundo 21 se une a la liga norteamericana

Este martes, el Orlando City hizo oficial la incorporación del astro francés Antoine Griezmann, quien se unirá al equipo a partir de julio de 2026. Con este fichaje, el denominado "Principito" se convierte en el campeón del mundo número 21 en jugar en la Major League Soccer (MLS), reforzando aún más el creciente prestigio futbolístico de la liga norteamericana.
Griezmann, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, llega a una MLS que ha atraído en los últimos años a algunas de las figuras más icónicas del fútbol global. Entre ellos destaca Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, quien desde 2023 ha impulsado internacionalmente al Inter de Miami. También forman parte de la liga estrellas como Hugo Lloris, Sergio Busquets, David Villa, Kaká y los próximos fichajes de Thomas Müller y Rodrigo de Paul.
Con la llegada de Griezmann, Francia se consolida como la selección con más campeones del mundo en la historia de la MLS, con un total de seis jugadores: Youri Djorkaeff, Thierry Henry, Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Olivier Giroud y ahora el propio Griezmann. Este dominio francés refleja el peso histórico de su generación dorada en el fútbol mundial y su creciente influencia en el desarrollo del deporte en Estados Unidos.
Es importante destacar que, incluso antes de la fundación de la MLS en 1993, ya existían campeones del mundo jugando en ligas estadounidenses. Figuras como Pelé, Carlos Alberto, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Bobby Moore, Gordon Banks, Geoff Hurst y Alan Ball formaron parte de la North American Soccer League (NASL), sentando las bases para el auge del fútbol en Norteamérica.
La lista completa de campeones del mundo en la MLS incluye nombres de distintas generaciones y selecciones: desde Lothar Matthäus (Alemania 1990) hasta Thiago Almada (Argentina 2022), pasando por leyendas como Kaká (Brasil 2002), Andrea Pirlo y Alessandro Nesta (Italia 2006), y más recientemente Sergio Busquets y David Villa (España 2010).
Con cada nuevo fichaje de alto nivel, la MLS no solo eleva su competitividad, sino que también amplía su proyección mediática y deportiva a nivel global. La incorporación de Griezmann representa un nuevo capítulo en esta estrategia de consolidación como una de las ligas más atractivas del mundo fuera de Europa.