Antoine Griezmann llega a la MLS: campeón del mundo 21 se une a la liga norteamericana

...

Orlando City confirmó la llegada de Antoine Griezmann a partir de julio de 2026, convirtiéndolo en el vigésimo primer campeón del mundo en formar parte de la Major League Soccer. Francia se consolida como la selección con más campeones del mundo en la MLS, con seis representantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 11:14 AM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 11:08 AM.