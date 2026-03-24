Canelo Álvarez anuncia alianza con Box to Box Films para producir documentales y contenido original

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Saúl 'Canelo' Álvarez anunció una alianza global entre su empresa Canelo Media y la prestigiosa productora Box to Box Films, especializada en storytelling deportivo, para desarrollar documentales, contenidos originales y proyectos audiovisuales que redefinan la narrativa del boxeo desde adentro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 01:45 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 01:36 PM.