Canelo Álvarez anuncia alianza con Box to Box Films para producir documentales y contenido original

En un movimiento que trasciende el ring, Saúl 'Canelo' Álvarez dio un paso firme hacia la construcción de un imperio mediático al anunciar una alianza global entre su compañía Canelo Media y Box to Box Films, una de las productoras más reconocidas del mundo en narrativas deportivas.
El acuerdo contempla la producción de documentales, contenidos originales, proyectos de formato largo y corto, así como especiales en vivo, con el objetivo de contar historias que vayan más allá de los combates, explorando las vivencias, retos y trayectorias de los atletas desde una perspectiva íntima y auténtica.
Este no es un paso improvisado, sino una estrategia empresarial y mediática que posiciona a Canelo no solo como el máximo boxeador de su generación, sino como un visionario del deporte y los medios. Mientras muchos aún debaten sobre su legado en el cuadrilátero, el campeón mexicano ya está moldeando su influencia más allá de los guantes.
El boxeo ha sido tradicionalmente un deporte de historias poderosas: pobreza, gloria, caída, redención. Pero esas historias, durante décadas, han sido contadas por promotores, cadenas de televisión o periodistas. Ahora, con esta alianza, los protagonistas buscan recuperar el control de su propia narrativa.
Canelo entiende que los golpes se acaban, los títulos se pierden y la fama se desvanece, pero las historias perduran. Esta alianza no responde a la lógica de un boxeador, sino a la de un empresario que construye un legado duradero.
Con esta iniciativa, Canelo Media y Box to Box Films no solo buscan hablar de boxeo, sino redefinir cómo se cuenta el deporte, abriendo una nueva era en la que los atletas son también narradores de su propio destino.