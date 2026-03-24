Carlos Adames sube a 168 libras y se convierte en posible rival de Canelo Álvarez

El regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez al ring, programado para el 12 de septiembre de 2026, se perfila como un cruce crucial en la división supermediana (168 libras), luego de que nuevos contendientes levantaran la mano para enfrentarlo. Aunque el equipo del boxeador jalisciense buscaba inicialmente una revancha ante Terence Crawford, el inesperado retiro del estadounidense dejó vacantes todos los títulos mundiales de la categoría, abriendo la puerta a nuevas disputas.
El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) otorgó el campeonato mundial supermediano al francés David Morrell Jr., quien ahora ostenta el cinturón principal, mientras que Canelo aparece como primer clasificado y aspirante oficial. Sin embargo, dos nombres han surgido con fuerza como posibles oponentes: Carlos Adames y Lester Martínez.
Carlos Adames, conocido como 'El Caballo Bronco', acaba de cumplir su tercera defensa exitosa del título interino del CMB en peso medio (160 libras) tras vencer por decisión unánime a Austin Williams. Tras el combate, el dominicano anunció su salto a las 168 libras con miras directas a quienes evadieron enfrentarlo en su anterior categoría. Sin mencionar nombres, dejó claro su objetivo: “Díganle a las 168 libras que el Bronco ha llegado. Hubo muchos nombres que huyeron de las 160 libras y subieron de peso, pero ahora voy a alcanzarlos”.
Adames, de 35 años, ha ganado notoriedad por su estilo agresivo y su capacidad para imponer ritmo. Su ascenso de categoría no solo representa un desafío físico, sino también estratégico, al buscar medirse con figuras que han consolidado su reinado en supermediano.
Por otro lado, Lester Martínez, pugilista guatemalteco y campeón mundial interino del CMB en supermediano, también lanzó su reto formal a Canelo. Tras convertirse en el primer campeón mundial de boxeo en la historia de Guatemala, Martínez afirmó: “Estoy listo para pelear contra quien sea, y si es Canelo, mejor. Representaría un hito para mi país y para América Latina”.
La posible pelea entre Canelo y Martínez tendría un profundo impacto simbólico, al convertirse en el primer duelo de campeonato entre México y Guatemala en la historia del boxeo profesional. Además, elevaría el interés continental por una contienda con resonancia histórica.
Canelo, quien perdió el título indiscutido ante Crawford en abril de 2025 y se sometió posteriormente a una cirugía de codo, ha confirmado su regreso bajo la promoción de Turki Al-Sheikh. Aunque aún no se define el rival oficial, fuentes cercanas al entorno del tapatío indican que tanto Mbilli como Martínez están en evaluación, mientras Adames presiona desde afuera con su ambición declarada.
Con el escenario en constante movimiento, la pelea del 12 de septiembre podría definir no solo al nuevo rey de las 168 libras, sino también el legado de una generación que transita entre leyendas y nuevos retadores dispuestos a escribir su nombre en la historia del boxeo latinoamericano.