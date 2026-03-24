Carlos Adames sube a 168 libras y se convierte en posible rival de Canelo Álvarez

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Tras el retiro sorpresivo de Terence Crawford, Saúl 'Canelo' Álvarez encabeza el ranking del CMB en supermediano, pero ya tiene nuevos aspirantes. Carlos Adames y Lester Martínez emergen como posibles rivales para su pelea del 12 de septiembre, mientras el tapatío regresa tras cirugía y busca recuperar el trono indiscutido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 04:32 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 03:50 PM.