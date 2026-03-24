Cristiano Ronaldo muestra su intensa rutina de entrenamiento rumbo al Mundial

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A pesar de su lesión y la baja confirmada para el amistoso ante México, Cristiano Ronaldo comparte imágenes de su exigente preparación física en busca de llegar en óptimas condiciones al Mundial, destacando su condición atlética a sus 41 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 11:54 AM.
En Deportes y editada el 25/03/2026 10:17 AM.