Cristiano Ronaldo muestra su intensa rutina de entrenamiento rumbo al Mundial

A sus 41 años y con una lesión que lo marginará del partido amistoso entre Portugal y México programado para el 28 de marzo en el Estadio Banorte, Cristiano Ronaldo no detiene su preparación rumbo al próximo Mundial. A través de su cuenta oficial de Instagram, el astro portugués dio un vistazo a su riguroso entrenamiento personal, reafirmando su compromiso con el alto rendimiento deportivo.
En las imágenes publicadas, Ronaldo aparece en su gimnasio privado, exhibiendo una condición física envidiable para su edad. Consciente de su legado, el futbolista escribió: "Mejorando cada día", acompañando una serie de fotografías que muestran ejercicios de fuerza, resistencia y movilidad. Una de las imágenes más llamativas lo muestra realizando ejercicios de recuperación en una piscina, rodeado de nieve, una práctica que ha vuelto parte fundamental de su rutina de rehabilitación.
El cinco veces Balón de Oro ha sido reconocido a lo largo de su carrera por su disciplina extrema, priorizando el entrenamiento incluso durante periodos de descanso o convivencia familiar. Esta vez, no es la excepción: sus publicaciones incluyen momentos de trabajo físico compartidos con sus hijos, evidenciando cómo ha integrado el deporte a su vida cotidiana.
Aunque su participación en el duelo frente a México fue descartada por su club debido a una lesión muscular en fase de recuperación, la Federación Portuguesa de Fútbol confía en que Ronaldo podrá estar disponible para los compromisos oficiales clave en los próximos meses. Su objetivo es claro: mantenerse como figura central en la selección lusa de cara al Mundial, donde aspira a despedirse de la competición con un último gran desempeño.
Con una carrera que supera las dos décadas en el más alto nivel, Cristiano Ronaldo sigue desafiando los límites de la longevidad en el futbol profesional, convirtiéndose en un referente no solo por sus logros, sino por su ética de trabajo incansable.