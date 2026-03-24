David Benavidez admite que le dolió ver a Crawford vencer a Canelo: 'Fue una sensación amarga'

...

El campeón semipesado David Benavidez reveló que le afectó emocionalmente la victoria de Terence Crawford sobre Saúl 'Canelo' Álvarez, al considerar que él merecía esa oportunidad en supermediano. Ahora se enfoca en su pelea contra Gilberto 'Zurdo' Ramírez el 2 de mayo en Las Vegas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 01:50 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 01:40 PM.