David Benavidez admite que le dolió ver a Crawford vencer a Canelo: 'Fue una sensación amarga'

Cerca de medio año después de que Terence Crawford arrebatara los títulos indiscutidos a Saúl 'Canelo' Álvarez, las repercusiones del combate siguen resonando en el boxeo mundial. En una reciente entrevista con Andre Berto en Square Up, David Benavidez no ocultó su frustración y admitió que ver al estadounidense triunfar en la división de los supermedianos le provocó una "sensación amarga".
'Pude haber estado en esa posición con mi mano en alto, venciendo a uno de los mejores peleadores del mundo', reflexionó Benavidez, quien durante más de dos años fue el retador obligatorio del CMB en supermediano, pero nunca logró concretar el combate ante el tapatío. En cambio, Crawford subió desde las 147 libras, derrotó a Canelo el 13 de septiembre de 2025 por decisión unánime (116-112, 115-113 y 115-113) y se hizo con los cinturones de CMB, AMB, OMB y FIB.
'Voy a ser honesto, sí me dolió', confesó Benavidez. 'No solo porque le ganó a mi hermano, sino porque subió a mi maldita categoría de peso y consiguió la oportunidad antes que yo'. El llamado 'Monstruo Mexicano' decidió entonces continuar su carrera en las 175 libras y ahora, en busca de consolidarse como figura global, dará un nuevo salto a los 90,72 kg (crucero) para enfrentar a Gilberto 'Zurdo' Ramírez.
El combate entre Benavidez y Ramírez está pactado para el 2 de mayo en Las Vegas, donde ambos disputarán los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La pelea representa una apuesta estratégica para Benavidez, quien busca trascender límites de categoría y ampliar su legado en el pugilismo internacional.
Mientras tanto, Canelo Álvarez prepara su regreso al ring para el 12 de septiembre de 2026, aunque aún no se ha confirmado su rival. El nombre que más suena es el del canadiense Christian Mbilli, reconocido como campeón interino por el CMB tras quedarse sin oponente frente a Hamzah Sheeraz. Con Crawford fuera del panorama inmediato, el escenario se redefine en las categorías superiores, abriendo nuevas posibilidades para los principales contendientes del momento.