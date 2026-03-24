Diogo Costa se pierde amistosos de Portugal ante México y EUA por lesión

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El portero del Oporto, Diogo Costa, fue dado de baja de la selección de Portugal para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos debido a una lesión en los aductores. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó su ausencia y anunció a Ricardo Velho como su reemplazo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 08:53 AM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 08:45 AM.