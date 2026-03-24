Diogo Costa se pierde amistosos de Portugal ante México y EUA por lesión

El portero Diogo Costa será baja obligada en la selección de Portugal para los próximos partidos amistosos frente a México y Estados Unidos, programados para finales de marzo, tras sufrir una lesión en los aductores mientras jugaba con su club, el Oporto.
La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) informó este lunes que, tras realizarse exámenes médicos, el cuerpo técnico y el departamento médico nacional determinaron que el guardameta de 26 años no está apto para participar en la concentración mundialista.
Como sustituto, el seleccionador portugués Roberto Martínez convocó al arquero Ricardo Velho, actualmente con el Gençlerbirligi de la Liga turca, quien se integrará como tercera opción bajo los palos, por detrás de José Sá (Wolverhampton) y Rui Silva (Sporting).
Esta baja se suma a otras ausencias importantes en el combinado luso, entre ellas las de Rúben Dias, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo, capitán y figura histórica del equipo, lo que complica la preparación inicial rumbo al Mundial 2026.
Portugal iniciará su gira de amistosos el próximo 28 de marzo enfrentando a México en el recién remodelado Estadio Azteca, en Ciudad de México, duelo que servirá como inauguración oficial del inmueble. Tres días después, el 31 de marzo, se medirá a Estados Unidos en Atlanta.