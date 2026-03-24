Cuándo y dónde ver EN VIVO a Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga

Praga, 24 de marzo de 2026. Donovan Carrillo regresa a la pista del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo, que se celebra del 24 al 29 de marzo en Praga, República Checa, con el objetivo de consolidarse como una figura indiscutible del patinaje internacional y seguir escribiendo páginas históricas para México. Tras su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, donde logró avanzar a la gran final, el tapatío buscará repetir —e incluso superar— su mejor resultado mundialista: el 14° lugar conseguido en Montreal 2024.
Carrillo competirá en el programa corto, prueba obligatoria para todos los participantes, y de clasificar entre los mejores 24 patinadores, accederá al programa libre, donde espera deslumbrar con una rutina cargada de energía y tradición mexicana. Tal como en los Olímpicos, su presentación estará acompañada por una pista musical que combina clásicos de Elvis Presley y su icónico tema Chin Chin, que ha convertido en sello personal.
Desde su debut mundialista en Milán 2018, donde a sus 18 años se convirtió en el primer mexicano en acceder al programa libre (finalizando en el puesto 22), Donovan ha sido constante en el escenario internacional. En Estocolmo 2021 logró el 20° lugar, lo que le valió su boleto a Beijing 2022, sus primeros Juegos Olímpicos. Tras un periodo complicado por lesiones y problemas logísticos en 2022 y 2023, su regreso en Montreal 2024 con un histórico 14° puesto marcó un punto de inflexión en su carrera.
El calendario oficial del evento, en horario del centro de México, es el siguiente:
Con miras a los Juegos Olímpicos de Los Alpes Franceses 2030, esta participación en Praga 2026 representa un paso clave en el nuevo ciclo olímpico. Donovan Carrillo no solo compite por resultados, sino por inspirar a una nueva generación de patinadores mexicanos desde la cima del deporte mundial.