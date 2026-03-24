Cuándo y dónde ver EN VIVO a Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga

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Donovan Carrillo competirá en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga del 24 al 29 de marzo de 2026; buscará mejorar su mejor marca de 14° lugar y hacer historia rumbo a los Juegos Olímpicos 2030. Conoce horarios y dónde verlo en vivo desde México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 11:06 AM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 11:02 AM.