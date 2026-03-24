Erick Portillo cumple su sueño tras ganar plata en Mundial de Atletismo

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El saltador de altura chihuahuense Erick Portillo regresó a la Ciudad de México con medalla de plata del Campeonato Mundial Bajo Techo, donde alcanzó 2.30 metros, mejorando su marca personal y consolidando su mejor resultado en el alto rendimiento desde 2017.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 10:20 AM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 09:39 AM.