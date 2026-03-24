Erick Portillo cumple su sueño tras ganar plata en Mundial de Atletismo

El atleta mexicano Erick Portillo llegó este lunes a la Ciudad de México portando la medalla de plata obtenida en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, tras una destacada actuación en la que logró saltar 2.30 metros, nueva marca personal y el mejor resultado de su carrera deportiva.
Nacido en Chihuahua y ahora de 25 años, Portillo expresó emocionado: "Ha sido mi sueño ser reconocido en el mundo", al ser recibido por aficionados y representantes del deporte nacional. Su desempeño en la justa mundialista no solo le otorgó el subcampeonato, sino también un impulso significativo de confianza para futuros retos internacionales.
Desde su ingreso al alto rendimiento en 2017, Portillo ha trabajado con constancia para posicionarse entre los mejores del orbe. Ahora, con este logro histórico, sus próximos objetivos incluyen los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, así como otras competencias de alto nivel que lo mantendrán en el radar del atletismo global.
El regreso triunfal del saltador de altura simboliza un antes y después en su trayectoria, marcando un hito para el atletismo mexicano en pruebas de campo.