Faitelson respalda a Guillermo Ochoa como titular de México en el Mundial 2026

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El periodista David Faitelson defendió a Guillermo Ochoa como portero titular de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, destacando su experiencia. La polémica por la portería sigue abierta, con voces como la de Marion Reimers que reconocen su legado, pero también la necesidad de renovación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 01:50 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 01:44 PM.