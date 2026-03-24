Faitelson respalda a Guillermo Ochoa como titular de México en el Mundial 2026

La titularidad en la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 sigue siendo uno de los temas más debatidos en el futbol nacional. A menos de tres meses del debut del Tricolor en el torneo, el periodista David Faitelson se pronunció a favor de Guillermo Ochoa como el guardameta indiscutible, asegurando durante el programa Tercer Grado Deportivo que "nadie lo puede retirar".
Faitelson, analista de TUDN, argumentó que la experiencia de Ochoa en competencias de alto nivel sigue siendo un factor determinante para la selección, especialmente de cara a un Mundial que México coorganizará y en el que debutará el 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica.
Las declaraciones del comunicador generaron amplio eco en el ambiente futbolístico, donde la discusión entre legado y renovación en la portería ha ganado intensidad. Aunque Ochoa, de 40 años, ya ha anunciado que el Mundial 2026 será su despedida internacional, su rendimiento reciente y su liderazgo en el campo mantienen abierta la posibilidad de que sea el elegido por el técnico para el primer partido del torneo.
La periodista Marion Reimers también intervino en el debate, reconociendo el peso histórico de Ochoa, pero señalando la necesidad de impulsar nuevas figuras en la portería nacional. "Ochoa es un ícono, pero también es urgente que haya una transición con arqueros que puedan asumir el reto en el futuro", dijo.
Entre los nombres que han sonado como posibles sucesores están Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y jóvenes como Luis Malagón y Redru, aunque ninguno ha logrado imponerse con claridad. Esta falta de competencia sólida refuerza el argumento de quienes, como Faitelson, consideran que Ochoa sigue siendo la opción más confiable en un momento clave para el futbol mexicano.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la decisión sobre quién defenderá el arco de México en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio promete mantener en vilo a aficionados y especialistas en los próximos meses.