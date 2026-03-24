Jürgen Klopp descarta rumores de llegada al Real Madrid: 'Es un disparate'

El entrenador alemán Jürgen Klopp descartó categóricamente este lunes cualquier posibilidad de dirigir al Real Madrid la próxima temporada, calificando como "un disparate" las especulaciones que lo vinculaban con el club blanco.
En declaraciones ofrecidas durante un evento en su calidad de comentarista de televisión para el próximo Mundial que se disputará en Norteamérica a partir de junio, Klopp aseguró no haber tenido contacto alguno con la institución española. "No he hablado con nadie del Real Madrid. Esa idea es un disparate", afirmó.
Desde su sorpresiva salida del Liverpool en 2024 —cuando declaró que se estaba "quedando sin energía"—, Klopp no ha retomado un banquillo como entrenador principal. Actualmente se desempeña como responsable global de fútbol del Grupo Red Bull, cargo desde el cual supervisa el desarrollo de clubes como el RB Leipzig, el Red Bull Salzburg y los New York Red Bulls.
Aunque no descartó una posible vuelta al banquillo en el futuro, Klopp fue enfático al señalar que no está considerando asumir la dirección técnica de la selección alemana, incluso si Julian Nagelsmann dejara el cargo tras el Mundial.
El mes pasado, Red Bull reiteró su confianza en el trabajo del técnico alemán, tras un reporte en un periódico austríaco que cuestionaba su permanencia debido al rendimiento de los clubes del grupo en el último año. La empresa afirmó estar "extremadamente satisfecha" con su desempeño.