Jürgen Klopp descarta rumores de llegada al Real Madrid: 'Es un disparate'

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El técnico alemán Jürgen Klopp negó categóricamente haber sido contactado por el Real Madrid y calificó como 'un disparate' los rumores sobre su posible llegada al club español la próxima temporada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 05:05 PM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 04:02 PM.