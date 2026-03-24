Lester Martínez reta a Canelo Álvarez para septiembre: “Estoy listo para ganar”

La expectativa por el regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez al ring crece, y con ella, los nombres de posibles rivales. Tras perder el título indiscutido supermediano ante Terence Crawford en septiembre de 2025, el tapatío ha permanecido alejado de las cuerdas por una lesión en el codo y una reevaluación de su carrera. Ahora, con su retorno previsto para el 12 de septiembre de 2026, ya surgió un contendiente directo: Lester Martínez, primer campeón mundial de boxeo en la historia de Guatemala.
Martínez, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano, lanzó un reto público a Canelo tras vencer por decisión unánime a Immanuwel Aleem en San Bernardino. Con ese triunfo, no solo obtuvo el cinturón interino, sino que también consolidó su posición como la segunda fuerza en el ranking del CMB de la división, justo detrás del propio Álvarez.
'Por supuesto, todos los boxeadores que estamos en esto estamos listos. Y yo me siento más que listo para poder hacer una pelea con cualquiera, con él (Canelo) y poder no solo hacer la pelea, sino prepararnos para ganar. Por supuesto que vamos a ganar porque así es esto', declaró Martínez tras su victoria.
A sus 30 años, el guatemalteco acumula un récord invicto de 20 victorias (16 nocauts) y un empate. Su estilo agresivo, potenciado por un contundente gancho de izquierda, lo ha posicionado como una amenaza real en la categoría de las 168 libras. Su ascenso coincide con el interés del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que financiaría el evento bajo la organización de Turki Al Alshikh, con el lema promocional 'México contra el mundo'.
Aunque otros nombres como Christian Mbilli han sonado como posibles adversarios, la reciente actuación de Martínez lo ha colocado como un candidato de peso. Un combate entre México y Guatemala tendría resonancia histórica, no solo deportiva, sino también simbólica, al representar el surgimiento del boxeo centroamericano frente a una de las máximas figuras del pugilismo latino.
La afición guatemalteca celebra el logro de Martínez como un hito nacional, mientras que la comunidad internacional observa con atención la posibilidad de un duelo inédito que podría definir el futuro de la división supermediano en los próximos años.