Lester Martínez reta a Canelo Álvarez para septiembre: “Estoy listo para ganar”

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Tras conquistar el cinturón interino del CMB en supermediano, Lester Martínez se postuló como rival de Saúl 'Canelo' Álvarez para su regreso en septiembre de 2026. El guatemalteco, invicto y figura emergente del boxeo centroamericano, afirmó estar 'más que listo' para enfrentar al mexicano en un combate con alto valor simbólico para Latinoamérica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 11:05 AM.
En Deportes y editada el 24/03/2026 09:34 AM.